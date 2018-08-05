تعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى محاولة اغتيال في الساعات الأولى من اليوم السبت، وكان الاستهداف أثناء استعراض عسكري بطائرات من دون طيار تحمل متفجرات، حيث كان يلقي مادورو كلمته أثناء الحفل العسكري في وسط كراكاس، ولكنه نجا بينما أصيب عدد من الجنود.

تلك ليست محاولة الاغتيال الفاشلة الأولى التي يتعرض لها رئيس دولة، فالتاريخ سجل العديد من المحاولات المماثلة.

وترصد "الوطن" عدد من أشهر محاولات الاغتيال الفاشلة لرؤساء حول العالم.

ـ فيديل كاسترو:

أكثر رؤساء الدول تعرضًا لمحاولات اغتيال، إذ واجه الزعيم الكوبي إلى 638 محاولة اغتيال خلال حياته، وأدرج اسمه ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كالشخص الذي نجا من أكثر محاولات الاغتيال في العالم، ومن هذه المحاولات التي كانت من تخطيط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، محاولة تفجير السيجار الذي كان يعشق كاسترو تدخينه، بالإضافة إلى استخدام أسهم سامة وقنبلة وسكين وأسلحة نارية وقلم حبر مسموم، إلا أن كاسترو كان في هذه الأثناء قد أقلع عن التدخين تمامًا، وباءت جميع المحاولات بالفشل.

ـ جاك شيراك:

في العام 2002 نجا الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال نفذها طالب فرنسي عمره 25 عامًا يدعى مكسيم برونري، أطلق النار باتجاه الرئيس قبيل بدء العرض العسكري بمناسبة احتفالات اليوم الوطني قريبًا من ساحة إيتوال، في أعلى جادة الشانزليزيه في باريس، وحاول برونري الانتحار عقب إطلاق النار على شيراك.

ـ جورج بوش:

أعلنت الكويت عن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش من قبل عناصر عراقية يوم وصوله إلى الكويت في زيارة تستغرق ثلاثة أيام عام 1993، وبهذا المبرر قامت قوات البحرية الأمريكية في 26 يونية 1993 بقصف مقبر المخابرات العراقية وثارت أزمة جديدة بين العراق والولايات المتحدة عُرفت باسم "عملية قصف مركز المخابرات العراقية".

ـ رونالد ريجان:

رئيس الولايات المتحدة الأربعين، وانتمي للحزب الجمهوري ونجا من محاولة اغتيال في عام 1981، واستعادت الولايات المتحدة في عهده هيبتها الخارجية فقد كان على رأس أولوياته محاربة الاتحاد السوفييتي وتفكيك حلف "وارسو"، وأمر بقصف طرابلس وبنغازي في ليبيا عام 1986 على إثر سقوط الطائرة الأمريكية فوق "لوكيربي"، وحدثت في عهده فضيحة "إيران-كونترا" التي هزت إدارته هزة عنيفة بعد أن كشفت نهاية عام 1986.

ـ صدام حسين:

فى 8 يوليو عام 1982 تعرّض الرئيس الراحل صدام حسين إلى محاولة اغتيال في مدينة الدجيل العراقية، وكان يلقي خطاب في المدينة يشيد فيه بالمجندين المحليين الذين خدموا في الحرب ضد إيران، وفي وأثناء الاستعداد للعودة إلى بغداد أطلق ما يزيد عن عشرة مسلحين النار عليه، وقُتل اثنين من حراسه.

ـ إيمرسون منانجاجوا:

في 23 يونيو 2018 في زيمبابوي وتحديدا في نهاية تجمع انتخابي في بولاوايو جنوب البلاد، وقع انفجار مجهول المصدر أسفر عن عدة جرحى، بينما نجا الرئيس إيمرسون.

وقال عدد من الشهود إن الانفجار وقع عندما أنهى الرئيس، مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية المقررة في 30 يوليو المقبل، كلمته أمام مئات من أنصاره في استاد بولاوايو، ثاني مدن زيمبابوي التي تعتبر معقلا للمعارضة.

ـ باراك أوباما:

في العام 2011 وجهت محكمة أمريكية إلى شاب من أصول لاتينية، تهمة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي المكلف بحماية الرئيس الامريكي حينها، إن أوسكار أورتيجا هرنانديز متهم بمحاولة الاغتيال، رغم أن باراك أوباما لم يكن في واشنطن عند وقوع الحادث، ولكن اعترف المتهم بأنه كان يستهدف مقر أوباما ضمن خطته.

ـ جمال عبدالناصر:

في العام 1954، تعرض الرئيس الراحل إلى محاولة بميدان المنشية بالإسكندرية، وعٌرفت باسم "حادثة المنشية"، حيث كان يلقي عبدالناصر خطابه وكان حينها رئيسا للوزراء، وأطلقت في اتجاهه ثماني رصاصات، واتهم فيها جماعة الإخوان.

ـ حسني مبارك:

تعرض الرئيس الأسبق إلى محاولات اغتيال، أشهرها تلك التي وقعت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا عام 1995، حيث قام مسلحون تابعون للجماعة بإطلاق النار على موكب الرئيس مبارك خلال سيره في العاصمة الإثيوبية ولكن الرئيس الأسبق نجا من المحاولة بسبب سياراته المضادة للرصاص، كما قامت المخابرات المصرية باعتقال المنفذين.