طالب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قيادات شركة مترو الأنفاق، بعمل فحص فني شامل لجميع القطارات قبل القيام بالرحلات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتوفير كافة سبل الأمن والأمان للركاب، وعدم حدوث أية أعطال تؤثر على حركة التشغيل.

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات منتظمة بالخطوط الثلاثة، مشيرا إلى أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم الأحد، لافتا إلى أن جميع المحطات تعمل بصورة طبيعية لتوفير الخدمات لجموع جمهور المسافرين.

وأكد عبدالهادي، فى تصريحات لـ"الوطن"، أنه سيتم إجراء فحص فني شامل على جميع قطارات الخطوط الثلاثة للمترو قبل انطلاق رحلات أيام إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن جميع القطارات ستكون بحالة ممتازة، وذلك لإجراء كافة الصيانات العاجلة والبسيطة.

وأوضح عبدالهادي، أنه جرى الدفع بـ50 فرقة صيانة وطوارئ على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها في الحال، حفاظا على مسير حركة القطارات.