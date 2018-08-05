قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن عروض البيت الفني للمسرح تعود من جديد لتنير مسارح الدولة بالقاهرة بعد توقف دام لـ3 أسابيع وذلك نظرًا لاستضافة المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح لفاعليات المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث تبدأ فرق البيت الفني للمسرح نشاطها مرة أخرى ابتداءً من الخميس المقبل.

وأوضح "مختار" ، أن فرقة المسرح الحديث تفتتح عرضها الجديد "حدث في بلاد السعادة" من بطولة مدحت تيخة، علاء قوقة، تأليف وليد يوسف، إخراج مازن الغرباوي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وعلى مسرح الغد بالعجوزة يعود من جديد عرض "الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد، بطولة وفاء الحكيم، محمد عبدالعظيم، لمياء كرم، نائل علي، نور الجزار، من تأليف ياسمين فرج، وإخراج هشام علي في تمام التاسعة مساءً.

وأشار رئيس البيت الفني للمسرح، إلى أن فرقة مسرح الشباب سوف تقدم على مسرح أوبرا ملك من جديد عرض "يوم معتدل جدا" تأليف سامح عثمان وسامح بسيوني، فكرة وإخراج سامح بسيوني، بطولة كمال عطية ومجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، في تمام الثامنة والنصف مساء.

أما فرقة المسرح القومي للأطفال، فتقدم عرض "القطط" من بطولة ميرنا وليد، سيد جبر، محمود حسن ، جلال عثمان، تأليف صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي، وذلك في تمام السابعة مساءً على مسرح متروبول بالعتبة.

وتعرض فرقة المسرح القومي للأطفال حاليًا "عبور وانتصار" على مسرح وزارة الشباب والرياضة في تمام السابعة مساءً من تأليف و إخراج محمد الخولي، و تقدم فرقة مسرح الإسكندرية يوميا عرض "شيكو وأمير الغابة"، تأليف وإخراج ريهام عبدالحميد على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في تمام الثامنة مساءً.

بينما تقدم فرقة المسرح الحديث عرض "ولاد البلد" من بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة، تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي، وذلك داخل قرى محافظة الفيوم، ينتقل بعدها العرض إلى الأقصر والبحر الحمر، في جولة للعرض بمحافظات الوجه القبلي.