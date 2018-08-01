عزت العلايلي: سعيد بعودتي إلى المسرح القومي والمشاركة في "هولاكو"

عبر الفنان عزت العلايلي عن سعادته بالعودة إلى تقديم عروض مسرحية جديدة في المسرح القومي والقيام بدور الخليفة العباسي المستعصم بالله، حاكم بغداد في المسرحية الشعرية "هولاكو" مع المخرج جلال الشرقاوي.

وأضاف "العلايلي" لـ"الوطن": "سأوقع التعاقد مع المسرح القومي، خلال يومين، ومن المتوقع أن أبدأ بروفات الدور قريبًا، لنكون جاهزين لافتتاح المسرحية في أكتوبر المقبل".

"هولاكو" من تأليف الشاعر الكبير فاروق جويدة الذي كتبها بأسلوبه الشعري السلس ويخرجها جلال الشرقاوي على المسرح القومي كعودة للمسرح الشعري الذي اختفى من المسرح المصري منذ فترة.

يذكر أن آخر عمل مسرحي قدمه عزت العلايلي على المسرح القومي هو عرض "أهلا يا بكوات" من تأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد، في عام 2006.