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بالفيديو| محمد صلاح ومنير وفريد شوقي.. استثناءات جعلتهم "ملوك على حق"

بالفيديو| محمد صلاح ومنير وفريد شوقي.. استثناءات جعلتهم "ملوك على حق"

محافظ شمال سيناء: الأزهر يخصص 269 تأشيرة حج لأسر شهداء مسجد الروضة

محافظ شمال سيناء: الأزهر يخصص 269 تأشيرة حج لأسر شهداء مسجد الروضة

تحرير 384 مخالفة مرافق وإشغالات و65 قضية تموينية خلال حملة بالغربية

تحرير 384 مخالفة مرافق وإشغالات و65 قضية تموينية خلال حملة بالغربية

"ثقافة السويس" ينظم أنشطة فنية

"ثقافة السويس" ينظم أنشطة فنية

مجلس الدولة يلزم "الصحة" بـ 6 آلاف جنيه شهريا لعلاج مريض

مجلس الدولة يلزم "الصحة" بـ 6 آلاف جنيه شهريا لعلاج مريض

إصابة فني كهرباء بحروق أثناء صيانة محطة محولات بلقاس في الدقهلية

إصابة فني كهرباء بحروق أثناء صيانة محطة محولات بلقاس في الدقهلية

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بالمطرية.. أطفال "اشتغلوا في الاستثمار": "بنبيع البخت في ورقة كراسة"

بالمطرية.. أطفال "اشتغلوا في الاستثمار": "بنبيع البخت في ورقة كراسة"

بالفيديو| أمين الفتوى بـ"الإفتاء" يشرح مناسك الحج بالتفصيل

بالفيديو| أمين الفتوى بـ"الإفتاء" يشرح مناسك الحج بالتفصيل

«شيكا» عامل النظافة.. بطل دورى أبطال أوروبا للصم والبكم

«شيكا» عامل النظافة.. بطل دورى أبطال أوروبا للصم والبكم

لا بكاء على

لا بكاء على "الندل".. الخطيب يترك "رانيا" لإصابتها بـ"السرطان" بعد تعافي والدتها

مراكز شباب تتحول إلى أسواق ماشية ومقالب قمامة وقاعات أفراح.. ولا مكان للملاعب

مراكز شباب تتحول إلى أسواق ماشية ومقالب قمامة وقاعات أفراح.. ولا مكان للملاعب

بعد ما انفض مولد «المونديال».. البياعين: مين يشترى «التيشرتات» منى؟

بعد ما انفض مولد «المونديال».. البياعين: مين يشترى «التيشرتات» منى؟

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