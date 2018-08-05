أجرى الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، اليوم، زيارة مفاجئة للمستشفيات الجامعية تفقد خلالها أقسام الاستقبال والطوارئ والقسطرة والرعاية المركزة وقسم جراحة القلب والصدر والقسطرة.

واطمئن القاضي من المرضى ومرافقيهم على مستوى الخدمات التي تقدمها المستشفيات بأقسامها المختلفة.

كما اطمئن القاضي على سرعة الاستجابة للحالات المرضية الطارئة التي تستقبلها أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وقال القاضي إن الأعباء التي تتحملها الجامعة رغم قلة مواردها المالية تهون مقابل شفاء مريض لجأ للمستشفى ولديه أمل في الشفاء الذي يتحقق بفضل الله وجهد العاملين بها من أطباء وهيئة تمريض وإداريين.

رافق القاضي في زيارته للمستشفيات الدكتور حسام عبدالعظيم، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر، نائب مدير عام المستشفى ووحيد الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون الإدراية.