عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مهاجمته وسائل الإعلام الأمريكية مرة أخرى، رغم دعوات له بالتوقف عن ذلك.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تكرهني وسائل الإعلام التي تنشر الأخبار المزيفة لوصفي لها بأنها عدو الشعب، فقط لأنهم يعلمون بأنها الحقيقة.. أنا أقدم خدمة كبيرة للمواطنين الأمريكيين بتوضيحي الأمور على حقيقتها".

وأضاف "ترامب" أن وسائل الإعلام "تتسبب عمدا بانقسام كبير وفقدان الثقة بين المواطنين.. (وسائل الإعلام الكاذبة) يمكن أن تسبب حربا.. هم خطرون جدا ومرضى".

وكان الناشر الجديد لصحيفة نيويورك تايمز آرثر جريج سولزبيرجر، طلب في وقت سابق من "ترامب" توقف عن مهاجمة وسائل الإعلام.