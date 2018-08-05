عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لبدء خطوات تطوير كورنيش النيل، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الاسكان للتنمية رئيس هيئة التخطيط العمراني، ومسؤولي وزارة الموارد المائية والري والاستشاريين.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير كورنيش النيل، وتوجيهات بأن تكون هناك تصميمات عالمية لتطوير مسار الكورنيش، مضيفًا: "نهر النيل يستحق، ومصر تستحق".

مدبولي: توجيهات من الرئيس بتصميمات عالمية لتطوير مسار الكورنيش وصنع واجهة حضارية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "هدفنا صنع واجهة حضارية، مع توحيد جهة الإدارة والتنفيذ، مطالبًا بأن يكون هناك اتفاق قريبًا على تصور تصميمي كامل لمسار الكورنيش، للبدء في التنفيذ على الفور".

وأشار مدبولي إلى ضرورة أن يجرى أيضًا وضع تصور لكيفية إدارة المشروع، بعد الانتهاء من تنفيذه، مع توفير مساحات للاستثمار حين وضع مخطط التطوير.

واستعرض الاجتماع عددًا من المواقع المقترحة لتنفيذ ممشى "أهل مصر"، والتي تضم نحو 32 موقعًا، بالبرين الشرقي والغربي لنهر النيل، يمكن البدء بها.

وطالب رئيس الوزراء بتقديم تصور متكامل للتطوير متضمنًا تكلفة التنفيذ، وطريقة إدارة المشروع.