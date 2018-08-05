انتحر شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بإلقاء نفسه أسفل عجلات القطار رقم 891 مكيف "سوهاج – القاهرة" بمحطة سكك حديد طما بسوهاج، وتبين من التحريات أن الشاب مريض نفسي ويجرى علاجه لدى أحد الأطباء النفسيين.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، بانتحار شاب أسفل عجلات قطار مكيف بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما، وضباط المباحث الجنائية، وتبين من الفحص مصرع "أحمد. ع. أ. ع"، 18 عامًا، ويقيم بقرية الأغانة مركز شرطة طما، بإلقاء نفسه تحت عجلات القطار رقم 891 إسباني "سوهاج - القاهرة" .

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وتبين من التحريات الأولية وسؤال أهلية المجني عليه أنه يعاني من مرض نفسي ويجرى علاجه لدى أحد الأطباء النفسيين، وجارِ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة وكلف مدير أمن سوهاج، إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.