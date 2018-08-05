وجه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إنذارًا شديد اللهجة لمقاول مشروع الإسكان بالخانكة، بعد ملاحظته عددا من المخالفات في التشطيبات والدهانات، وعدم مطابقة الأبواب والشبابيك بالمشروع للمواصفات.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، المشروع حيث عنف المحافظ المقاول قائلا: "إنت جايب خشب مستعمل ودرجة ثالثة تركبه في الشبابيك لن نستلم المشروع بالكامل لو شقة واحدة فيها غير مطابقة للمواصفات".

وتفقد المحافظ أعمال مشروع إنشاء 113 عمارة إسكان اجتماعي بعرب العليقات بتكلفة 521 مليون جنيه وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من توصيل المرافق والانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومي في أقرب وقت ممكن.

كما توجّه لتفقد مشروع صوامع الغلال بعرب العليقات، والذي يتكون من 18 صومعة بتكلفة 245 مليون جنيه سعة 90 ألف طن قمح، والتي من المقرر الانتهاء منها في 30 /4/2019، وأعطى تعليمات للقائمين على التنفيذ بضرورة دفع الأعمال والتسليم في الموعد المحدد.

ويُعد المشروع أكبر مشروع للصوامع على مستوى الجمهورية، حيث تستوعب الصومعة الواحدة 5 آلاف طن قمح، ويشتمل على وحدة تحكم إلكترونية تدير المشروع بالكامل بأحدث الأساليب التقنية.

كما تفقد "عشماوي" سحّارة مصرف بلبيس بتكلفة 100 مليون جنيه، والتي تبلغ مساحتها 800 متر، وتنقل السحارة مياه مصرف بلبيس (والذي يصب في بحيرة المنزلة "بحر البقر") من أسفل ترعة الإسماعيلية، وتتكون السحارة من 5 أنفاق و5 بوابات عبارة عن مداخل ومخارج وسعتها ستكون أكثر من ضعف الكمية التي يتم نقلها حاليًا، ونسبة التنفيذ حاليًا 95%، كما تفقد كوبري ترعة الإسماعيلية الجديدة بالخانكة بتكلفة 40 ملايين جنيه، والهدف من إنشائه توسيع المجرى المائي والطريق.

كما تفقد مستشفى الخانكة المركزي بتكلفة 220 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها قريبًا، وتتكون من 110 أسرّة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي.

وتفقد المحافظ أعمال مشروع محطة مياه سرياقوس بطاقة 145 ألف متر مكعب، بتكلفة 380 مليون جنيه والتي من المقرر الانتهاء من أعمالها في 1/10/2018.