أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق "سفينة النيل للشباب العربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بمشاركة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، هيئة تنشيط السياحة ووزارتي الخارجية والآثار، ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018، تحت شعار "حلم واحد هدف واحد".

وتأتي المبادرة في إطار الاهتمام بتفعيل دور شباب الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم التفاهم والحوار بين شباب الدول العربية من خلال اللقاءات والمهرجانات المختلفة.

وجاءت الدعوة لشباب الدول العربية للمشاركة في سفينة النيل للشباب العربي للتأكيد على تلك القيم من خلال جلسات نقاشية وللتقارب بين الثقافات العربية أثناء رحلة السفينة ببعض المحافظات المصرية في إطار فعاليات أنشطة القاهرة عاصمة الشباب العربي 2018، وتعد دولة لبنان أولى الدول المشاركة في سفينة النيل للشباب العربي.

ويتم تنفيذ الرحلة بمشاركة 154 مشارك من شباب الدول العربية، حيث يشارك 6 شباب من كل دولة بالإضافة إلى مشرف واحد لهم، بدء من القاهرة مرورا ببني سويف ثم المنيا تليها الأقصر وصولا إلى محافظة أسوان، في الفترة من 29 أغسطس الجاري حتى 8 سبتمبر المقبل.

وتهدف المشاركة في "سفينة النيل للشباب العربي" إلى تعزيز قيم التفاهم والحوار من خلال دمج الشباب العربي في أنشطة مختلفة، إتاحة الفرصة للشباب العربي للتعرف على حضارات وادي النيل، بالإضافة إلى إطلاق رسالة للعالم باتحاد شباب الدول العربية.

وتتحمل الدولة المستضيفة قيمة الإقامة والإعاشة والرعاية الطبية في الحالات الطارئة وكافة الدعم اللوجيستي للتنفيذ، على أن تتحمل كل دولة مشاركة قيمة تذاكر طيران ممثليها.

كما تم وضع عدد من الشروط للمشاركة وهي، أن يكون عمر المشارك من 18 إلى 30 عاما، مشاركة عدد (6) شباب أو فتيات بمصاحبة مشرف لكل دولة، تأكيد المشاركة قبل 30 يوما من تاريخ التنفيذ.

ويتضمن برنامج السفينة أنشطة رياضية وثقافية بين المشاركين، عرض لأهم المعالم السياحية والصناعية لكل دولة مشاركة وزيارة لأهم المعالم الأثرية وفقا لخط سير السفينة بالإضافة لزيارة مدينتي الأقصر وأسوان.

يتم التسجيل عن طريق إرسال استمارات المشاركة على البريد الالكتروني alaaaldosoky@gmail.com أو على فاكس رقم 0020233469104.