وزير الرياضة: أنشطة متنوعة ضمن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي"

أطلق المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مساء اليوم الأحد، إشارة بدء فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فى احتفالية كبرى أقامتها وزارة الشباب بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات وسط حضور لفيف من وزراء الشباب والرياضة العرب وعدد من الوزراء والمسئولين وقيادات وزارات الشباب والرياضة العرب.

واستهل المهندس خالد عبد العزيز كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجميع حضور الاحتفالية، متمنيا لهم طيب الإقامة، مشيرا أن سعادتنا تكتمل اليوم بمشاركتكم لنا في حفل افتتاح فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي تحت الرعاية الكريمة لرئيس الجمهورية.

وأوضح وزير الشباب أن هذه الرعاية تعبر عن اهتمام القيادة السياسية المصرية بكل ما يخص الشباب المصرى والعربى إيماناً منها بأن الشباب هم أهم ثروات الوطن، والمخزون الحقيقى للمستقبل المزدهر، والدرع الواقى للحماية من قوى الشر والظلام"، لافتا أن المؤتمرات الدورية للشباب والتي يتم تنظيمها تحت إشراف مؤسسة الرئاسة المصرية وبحضور دائم وكامل من الرئيس شخصياً ومحتوى النقاش والحوار الذى يثرى هذه المؤتمرات ويؤدى إلى توصيات جريئة جادة تدخل حيز التنفيذ الفوري والحقيقى لهو خير دليل على اهتمام جميع قطاعات الدولة بكل ما يتعلق بأمور الشباب مع وضع واقتراح الخطط والآليات التي تصل بهم إلى مواقع المسئولية وصناعة القرار بعد الإعداد الجيد والمتكامل المبنى على أحدث الأساليب العلمية والعالمية.

وتابع عبد العزيز أن هذه الرعاية وهذا الاهتمام يضع جميع المؤسسات المعنية أمام مسئوليتها للوصول بمستوى تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تم التخطيط لها في فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربى" إلى المستوى الذى يليق بمكانة مصر كدولة بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وسادت بالعلم والثقافة حينما وقف الخلق جميعاً ينظرون إليها وهى تبنى قواعد المجد وحدها.

وقال وزير الشباب والرياضة -فى كلمته- أن فعاليات عاصمة الشباب العربى قد بدأت منذ عام 2015 بنسختها الأولى في مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين وانتقلت بعدها إلى مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية ثم إلى مدينة الكويت عاصمة دولة الكويت، مشيرا أن الأشقاء وزراء الشباب والرياضة في كل من البحرين والمغرب والكويت قد بذلوا كل الجهد وأحسنوا التخطيط والإعداد والتنفيذ حتى جاءت جميع الفعاليات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضاف أنه قد تم إعداد مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات ضمن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي" والتي نأمل أن يتم تنفيذها بنجاح بعون الله خلال هذا العام والتي تساهم في تمهيد الطريق لإطلاق قدرات الشباب العربى في جميع المجالات الثقافية والعلمية والرياضية والفنية والاجتماعية إلى جانب تنفيذ المعسكرات التطوعية ومنتديات الحوار ومبادرات ريادة الأعمال ونشر ثقافة السلام وقبول الآخر بما يتناسب مع أحلام وطموحات الشباب ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية العربية والتراث الحضارى الموروث.

وأكد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إننا فى مصر نثق تماماً في إمكانات الشباب العربى، ونؤمن أنه يمتلك وعياً كبيراً وحساً وطنياً وتقديراً متوازناً لمجريات الأمور العربية والإقليمية والقارية والعالمية، ونؤمن أيضاً بالدور المهم الذى ينبغي أن يلعبه الشباب في بناء المجتمعات العربية القوية المدنية الحديثة المنتجة للخير والأمل والتي تفتح آفاق الإبداع والحرية والانطلاق والازدهار، متمنيا أن يشارك أكبر عدد ممكن من شباب الدول العربية الشقيقة في برامج وأنشطة "القاهرة عاصمة الشباب العربى 2018"، مشيرا فى ذات الوقت أنه ستظل رسالتنا للشباب العربى أن الأمان يكمن في الحفاظ على الثقافة والهوية ووحدة وتماسك الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط.

الحفاظ على الثقافة والهوية والوحدة العربية هى رسالتنا لـ"الشباب العربي"

واختتم عبد العزيز كلمته قائلاً:" أنه ستظل "هنا القاهرة" شامخه أبية متطورة كريمة تفتح ذراعيها لاستقبال أشقائها من كل الدول العربية وضيوفها من كل أنحاء العالم . وأبنائها الشباب الوافدين للمشاركة في "القاهرة عاصمة الشباب العربى" تشرفنا بحضوركم وتواجدكم معنا وازدادت القاهرة نوراً على نور بمشاركتكم في هذا الاحتفال.

حضر الحفل ومجموعة من وزراء الشباب والرياضة العرب منهم المهندس هشام الجودر وزير شئون الشباب والرياضة بالبحرين ، والشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف وزير الشئون الرياضية بسلطنة عمان، وبشير الرواشدة وزير الشباب والرياضة بالأردن، والمهندس زياد قيرة وزير الشباب والرياضة بليبيا ومحمد حطاب وزير الشباب والرياضة بالجزائر ، والسفير بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ومن الوزراء المصريين حضر كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومجموعة من قيادات وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية ومجموعات من الشباب .

وتضمن الاحتفالية فقرة فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه ، تم خلالها تقديم "أغنية القاهرة"، وأوبريت الوطن الأكبر وأوبريت الجيل الصاعد وأوبريت صوت الجماهير ، علاوة على فقرة استعراضات فنية لطلاب جامعة الإسكندرية.