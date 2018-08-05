قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن رحيل آدم ديماتشي "مانديلا كوسوفو" خسارة كبرى، لأنه من زعماء الأمة الألبانية، مشيرًا إلى أنه كان من مواطني يوغسلافيا، وفي حكم تيتو قدم عريضة لحق الألبان، وفي عهد الرئيس سلوبدان وقف ضده وحصل على جائزة "سخاروف"، وأصبح رمزًا لاستقرار كوسوفو التي استقلت في 2008.

وأضاف المسلماني، في برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع عبر فضائية "دريم": "اعترفت نحو 115 دولة باستقلال كوسوفو، من ضمنها 23 من دول الاتحاد الأوروبي، لكن روسيا والصين حليفتي صربيا تعرقلان مساعيها للحصول على عضوية الأمم المتحدة".

وأشار المسلماني إلى أن الرئيس الكوسوفي، هاشم تقي، نعى آدم، وسماه بـ"رمز كوسوفو"، وبطل من أبطالها.