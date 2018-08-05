لقى طالب مصرعه غرقًا أثناء استحمامه داخل ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، هربًا من الحر.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة للعميد هشام حسن مأمور مركز سمالوط شرق، بوفاة "أحمد. أ. ج"، 14عامًا، طالب مقيم بسمالوط البلد، غرقًا أثناء استحمامه بترعة الإبراهيمية، برفقة ابن عمه.

بانتقال الرائد أحمد لبيب، رئيس مباحث مركز سمالوط شرق، وبرفقته النقيب أحمد برغوت، تبين أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن الطالب توفى غرقًا أثناء استحمامه بترعة الإبراهيمية، هربًا من الحر.

وبسؤال والده "أ. ج"، 49 عامًا، ترزي لم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجله.

حرر عن الواقعة المحضر رقم 3792 إداري مركز شرطة سمالوط شرق، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.