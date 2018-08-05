صحفي بـ"الوطن": خفض أيام عمل الموظفين يعني تعويضها بساعات إضافية

علق ماهر هنداوي، الصحفي بجريدة الوطن، على انفراد الجريدة بنشر دراسة الحكومة بخفض أيام العمل الرسمية إلى 4 أيام، قائلا إن الحكومة تنفذ خطة الاصلاح الاقتصادي للدولة، ولا بد من اتخاذ إجراءات كثيرة من أجل تحقيق الهدف المنشود، خاصة أن مصر بها أكبر جهاز إداري على مستوى العالم، إذ تخطى عدد أفراد الجهاز الإداري بمصر نظيره في فرنسا وألمانيا وغيرها.

وأضاف هنداوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري افندي"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه رغم زيادة أعداد الجهاز الإداري بالدولة إلا أن المواطن "ما زال يعاني الأمرين وسوء الخدمة المقدمة إليه"، بسبب الترهل والبيروقراطية، واعتماد الموظفين على بعضهم البعض.

وأشار إلى أن الحكومة تهدف بهذا القرار إلى تحسين أداء الموظف، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث إن القرار سيخفض الزحام المروري، ويجعل المواطن يصل إلى عمله في الميعاد المحدد، وسيخفف الحمل الموضوع على الوقود، والتخفيف عن المرافق، إذ أن الموظفين يستخدمون كهرباء ومياه وغاز داخل المؤسسات.

وتابع: "رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي يدرس تخفيض عدد أيام العمل إلى أربعة أيام فقط، على أن يعوضها الموظف بعدد ساعات إضافية تتفق مع قانون الخدمة المدنية، والذي نص على أن الحد الأدنى لساعات العمل 35 ساعة أسبوعيا، والأقصى 42 ساعة".

ولفت هنداوي إلى أنه يتم دراسة طرح "الخميس والجمعة والسبت" من كل أسبوع، إجازة رسمية، حيث إن معظم الموظفين يزوغون من العمل يوم الخميس، وهناك دراسة أجريت أثبتت أن "44% من الموظفين لا يحضرون يوم الخميس"، وهذا سوف ينطبق على المصالح الحكومية عدا بعض المصالح التي تحتاج إلى صفة استمرارية، مثل الصحة والبريد والاتصالات.

وتابع: "لا مساس برواتب الموظفين، المفروض هيتم الانتهاء من تلك الدراسة الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء ويعرضها للحوار المجتمعي، وسيتم تطبيقه على العام المالي المقبل".