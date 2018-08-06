قال الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن حكم ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تاريخي، معقبًا: "لا ننظر لأي شيء ولا نتأثر عاطفيًا بالمؤثرات المحيطة، فالقاضي يجب أن يصم أذانه عما يحدث حتى يصدر حكمه".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نظرنا إلى الأوراق والأدلة والأسانيد التي تتعلق بقضية تيران وصنافير".

وتابع: "هناك من ينتقدنا قبل قراءة الحكم"، معقبًا: "اقرأ الحكم وانتقد زي ما أنت عايز"، متابعا: "ألوم من ينتقدنا بدون الاطلاع على القضايا، اغضب لكن هذا لا يؤثر عليّ وإذا حدث ذلك فإنني أتنحى عن القضية".