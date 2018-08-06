"طائرة بدون طيار" أو "درون" مصطلحان شغلا مساحات كبيرة من النقاشات الدائرة، أمس، خاصة بعد تعرض الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أول أمس لمحاولة اغتيال غاب عنها العنصر البشري لتتوجه أصابع الاتهام لمجهول، ولكن قبل استخدامها في الاغتيالات السياسية، كانت هناك استخدامات أخرى متعددة لتلك الطائرات.

وتستعرض "الوطن" أمثلة لأهم تلك الأغراض، التي استخدمت فيها الطائرات بلا طيار لأغراض سلمية وغير سلمية:

أغراض سلمية

- حرائق اليونان

اندلعت النيران في 23 يوليو الماضي في غابات اليونان، والتي أنهت حياة حوالي 88 شخصا من سكان المناطق المحترقة.

ولقت حرائق اليونان صدى عالمي واسع، إذ قدمت دول مختلفة مساعدات منها ما بادرت به الولايات المتحدة من الدفع بطائرة بلا طيار للتحليق فوق المنطقة ومراقبة أي نشاط مشبوه والإبلاغ عنه، بحسب موقع "فرانس 24".

- توصيل السحور إلى مساجد دبي

وبحسب موقع جريدة "البيان" الإماراتية، نظمت هيئة تنمية المجتمع بدبي، رمضان الماضي، مبادرة أطلقت عليها "سحورهم علينا" تهدف لإيصال وجبات السحور للمساجد والمناطق المحيطة بها عن طريق طائرات بلا طيار.

- مدرج الهبوط والإقلاع بمطار كولونا الألمانية

في إبريل الماضي تسببت طائرة بلا طيار وجهها هاو في إغلاق مدرج الهبوط والإقلاع بالمطار الألماني، عدة مرات، لاقترابها من الطائرات المقلعة مؤدية لتغيير مسار إحداهن، وبالرغم من أنه أعتقد آنذاك أن الطائرة موجهة من هاو بغرض سلمي، إلا أن هيئة السلامة الجوية أشارت إلى إمكانية حدوث تصادم قد يكون خطيرا إذا استمرت الطائرة مجهولة المالك في اعتراض طريق الطائرات.

- نقل الأدوية والدم

في عام 2015، أعلن موقع البيان الإماراتي أن المشهد الصحي الإماراتي لن يقتصر على المستشفيات التي تسعى الدولة لإنشائها في مختلف المناطق أو سيارات الإسعاف فائقة السرعة، بل سوف تدخل طائرات بلا طيار مجهزة طبيا.

وكانت فكرة استخدام الطائرة بلا طيار في الأغراض الطبية، قد أبتكرت بواسطة مشعل المرزوقي وسعيد النظري خريجا الميكاترونيكس وإدارة الأعمال.

* أغراض غير سلمية

- التجسس

واحد من الأغراض التي تستخدم من أجلها تلك الطائرات، ولعل من أشهر محاولات التجسس لتلك الطائرات، ما حدث في فبراير الماضي، عندما رُصدت طائرات تجسس أمريكية وطائرات من دون طيار في المجال الجوي بالقرب من الحدود الروسية، بمحاذاة سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مواقع طيران غربية، أن الطائرة الدورية المضادة للغواصات "P-8A بوسيدون" قامت بالاستطلاع أولا، وأقلعت من قاعدة جوية في سيغونيلا في صقلية، وحلقت فترة طويلة على طول الساحل الروسي من مضيق كيرتش إلى غيليندجيك.

- اختراق حدود إسرائيل

أعلنت إسرائيل أكثر من مرة هذا العام، في فبراير ويوليو المنقضيين، اختراق طائرات بلا طيار قادمة من سوريا مخترقة الحدود الإسرائيلية.

واتهمت إسرائيل إيران بتوجيه هذه الطائرات التي تعقبتها القوات الإسرائيلية وأسقطتها، يوليو الماضي، بحسب موقع "العربية".

- استهداف القاعدة وطالبان

بحسب موقع "روسيا اليوم"، لقي 5 من عناصر تنظيم القاعدة في اليمن مصرعهم إثر هجوم طائرة بلا طيار استهدفت سيارة كانت تقل المسلحين الخمس، بالقرب من منطقة سعود الأثرية في مديرية رغوان شمال غربي محافظة مأرب باليمن، في أول أكتوبر عام 2017، ونقل الموقع عن مصادر محلية اعتقادهم أن الطائرة أمريكية.

كما لقي نائب حركة طالبان باكستان، خالد محسود، مصرعه في فبراير الماضي بعد هجوم شنته عليه طائرة بلا طيار تابعة للولايات المتحدة في منطقة شمال وزيرستان، قرب الحدود مع أفغانستان، بحسب ما ذكرته الحركة في بيان لها.

- انتهاك سيادة الصين

بحسب بيان للجيش الصيني، ديسمبر العام الماضي، نددت الصين بانتهاك سيادتها حيث تحطمت طائرة هندية كانت قد حلقت فوق الأجواء الصينية عبر عنها البيان بـ"غزو المجال الجوي الصيني".