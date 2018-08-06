في إطار لقاء بين رئيس جامعة بنها ممثل الجامعات الصينية، والبروفيسور الصيني شينج يونجزونج، اُتفق على وضع جدول زمني تفصيلي للبدء في المشروع البحثي المشترك بين مصر والصين، لزراعة الأرز دون استهلاك كميات كثيرة من المياه.

وأكد الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، أن هذا المشروع هو أحد ثمار التعاون المشترك بين الجامعة وعدد من جامعات الصين، حيث يهدف المشروع إلى إيجاد حلول للتغلب على استهلاك زراعة الأرز لكميات كبيرة من المياه.

وعلى غرار ذلك، استعرض الدكتور عبدالسلام دراز، رئيس برنامج الأرز بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية سابقا، أنواع الأرز الموفرة لاستهلاك المياه وطرق استنباطها، موضحا أنه منذ إنشاء برنامج الأرز القومي، ومن أهم أهدافه "تعظيم الإنتاج من وحدتي المساحة والمياه، زيادة كفاءة استغلال المياه"، وذلك يعني أن كل كيلو من الأرز كان يستهلك 1.3 متر مكعب من المياه، وأصبح يستهلك 0.7 متر مكعب، وتم ذلك من خلال استراتيجيات واضحة، هي:

الاستراتيجية الأولى:

استنباط أصناف مبكرة النضج، لا تمكث في الأرض أكثر من من 130 يوما، وتعطي محصول حوالي 4 أطنان للفدان، وتستهلك 5.5 ألف متر مكعب، هذه الأصناف مثل "جيزة 177، سخا 102، سخا 103، سخا 105، سخا 106"، وهناك أصناف أيضا تتحمل الملوحة المبكرة، وتزرع في الحزام الشمالي للدلتا، مثل "جيزة 178، وجيزة 179".

وأضاف دراز أن هذه الأصناف تتحمل الملوحة وتروى بمياه مخلوطة، وتعطي محصول 4 أطنان للفدان.

الاستراتيجية الثانية:

استنباط أصناف تستهلك مياه أقل وتتحمل مياه العطش حتى 12 يوما، وترزع في نهايات الترع والمناطق الشحيحة بالمياه، وهناك برنامج لاستنباط أصناف تتحمل فترات العطش الطويلة، يقودها شباب من مركز بحوث الأرز بسخا، وتم من خلال هذا البرنامج، استنباط وتسجيل صنف "سخا 107"، الذي يتحمل فترات العطش الطويلة ويزرع في نهايات الترع التي يقل بها المياه.

وأوضح دراز أن الصنف "سخا 107" يستهلك 4000 مترمكعب من المياه، ويعطي من 3.5 إلى 4 أطنان للفدان.

الاستراتيجية الثالثة:

استنباط أصناف "أرز هجين" تمكث في التربة 135 يوما وتستهلك 6000 متر مكعب من المياه، وتعطي محصول من 5 إلى 5.5 طن للفدان، موضحا أن بسبب كفاءة المياه في هذه الحالة، ينتج المتر الواحد من المياه أكثر من كيلو من المحصول، وأن هذه أصناف أرز هجين "مصر 1"، وهناك أصناف أخرى تحت التسجيل، مشيرا إلى أن إنتاج الصنف يستغرق 12 عاما.

الاستراتيجية الرابعة:

استنباط أصناف عالية الإنتاجية حديثة، كبديل عن الصنف "سخا 101" وهذا الصنف إنتاجيته عالية، أي أكثر من 4 أطنان للفدان، ويمكث في التربة 130 يوما، ويستهلك 6000 متر مكعب.

وأشار دراز، إلى أن الهدف الأول والأساسي لجميع الباحثين بمركز البحوث والتدريب في الأرز، هو زيادة كفاءة استخدام المياه، وإنتاج أصناف من الأرز عالية الإنتاجية مستهلكة كمية أقل من المياه، وتتحمل فترات عطش طويلة.

واختتم رئيس برنامج الأرز بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية سابقا، قائلا إن الحاجة تستدعي أن يزرع الأرز بالحزام الشمالي للدلتا، أي بجوار البحر، لمنع غزو مياه البحر لأراضي الدلتا، وتحويلها إلى أراضي ملحية، مشيرا إلى أن عدم زراعة الأرز سيؤدي إلى تحويل الأراضي إلى أراضي ملحية مثل الماضي.