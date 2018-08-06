قال الفنان طلعت زكريا، إن رصيده في البنك يبلغ 100 ألف جنيه فقط، متابعا: "مش عيب وربنا يبارك فيهم بس".

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لا توجد صداقة في الوسط الفني ولكن توجد زمالة، مؤكدا: "الصديق اللي بيقف جنبك في وقت الشدة في الوسط الفني ده نادر، إلا من رحم ربي".

وأوضح زكريا أنه لا ينافق أحدا في الوسط الفني ولا يثني على أعمال أي مخرج ليعمل معه، مؤكدًا: "أنا بقول للأعور أنت أعور في عينه، عشان كده أنا متأخر جدًا ومعرفتش أعمل فلوس، وحتى الفلوس اللي عملتها اتصرفت على المرض، والحمد لله والشكر لله".