أعلن المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أنه لن ينافس على منصب نقيب الموسيقيين خلال انتخابات النقابة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار":"النقابة أخدت من وقتي كتير جدًا وأنا سعيد بكل ما تم من إنجازات مع مجلس النقابة المحترمين".

وأوضح شاكر أن مجلس نقابة الموسيقيين الحالي قدم إنجازات لم تحدث منذ إنشاء نقابة الموسيقيين، متابعًا: "ربنا يكرم في اللي جاي وأنا ههتم بشغلي أكتر وبفسحي أكتر لأن أنا مش هعيش قد ما عشت وكفاية قوي كده شغل وتركيز والتزام".