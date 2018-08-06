الرئاسة: العلاقة بين مصر وإيطاليا صداقة قديمة وتاريخية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات بين مصر وإيطاليا علاقات صداقة تاريخية وقديمة.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc"عبر فضائية "dmc"، أن قضية ريجيني أثرت على العلاقات المصرية- الإيطالية، وأن الجانب المصري تعاون مع الجانب الإيطالي لتجاوز هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أرسلت لأول مرة وفدا خارج القطر المصري لإيطاليا للالتقاء بنظرائهم هناك.

وأوضح راضي أن قضية ريجيني تشهد تعاونا كاملا وتبادلا للمعلومات بين الأجهزة المعنية في البلدين، مؤكدًا وجود إرادة سياسية لتطبيق العدالة وتقديم الجناة للمحاكمة.