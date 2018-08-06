أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن هناك إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات بجميع محطات الخطوط الثلاثة للمترو، لتوفير كافة الحماية الأمنية لجموع الركاب المسافرين، وذلك تزامنا مع انفجار سيارة ملاكي مطلع كوبري أكتوبر بالدقي، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية داخل وخارج وعلى أرصفة المحطات.

وأوضح عبدالهادي، لـ"الوطن"، أنه تم إصلاح جميع بوابات كشف المفرقعات التي كانت تعاني بعض الأعطال في "السيستم"، وأصبحت جميعها تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أن الشركة مؤمنة تماما، وأن حركة مسير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم الاثنين الموافق 6 أغسطس الجاري، مؤكدا أن الشركة من الممكن أن تدفع بقطارات إضافية إذا تطلب الأمر.

وعن استعدادات الشركة لاستقبال عيد الأضحى، قال عبدالهادي، إن الشركة رفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادا للعيد، مشيرا إلى أن الورش التابعة للشركة بدأت بالفعل في فحص جميع القطارات، وعمل الصيانات اللازمة قبل السماح لها بالتشغيل خلال أيام إجازة العيد، حفاظا على حركة مسير القطارات.