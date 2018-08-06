تواصل السلطات المختصة بأمن الموانئ بفتح معبر رفح البري لليوم الثالث حتى غد الثلاثاء، لتسهيل عبور الحجاج القادمين من قطاع غزة.

وذكر مصدر بمعبر رفح أن ما يقرب من 3 آلاف فلسطيني سوف يعبرون معبر رفح بإتجاه مطار القاهرة الجوي، والسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء الفريضة، حتى غدا الثلاثاء.

وكان قد غادر الفوجان الأول والثاني من حجاج قطاع غزة خلال الساعات الماضية عبر معبر رفح البري ومنه إلى مطار القاهرة الدولي، متوجهون إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك فريضة الحج، ويبلغ عدد حجاج غزة لهذا العام 3321 حاجًا وحاجة يتوافدون على مدار أربعة أيام متتالية اخرها غدا الثلاثاء.

وتقوم السلطات المختصة بالمعبر على تسهيل مرور الحجاج بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.