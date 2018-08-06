قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية بدأت بالفعل منذ 1 أغسطس الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، وتم تعديل الجدول الخاص بإضافة المواليد.

وأوضح كمال أن الوزارة قسمت المواطنين وفقا للرقم الموجود على بطاقة التموين على 10 أسابيع رئيسية، تبدأ من 1 أغسطس وحتى 20 أكتوبر، وهناك أسبوعان من 21 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، فرصة للمواطنين ممن تخلفوا عن إضافة ذويهم في الأسابيع السابقة.

وأضاف كمال، خلال حواره لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC" أنه كان من المفترض أن ينتهي الجدول 31 أكتوبر، ولكن وفقا لإجازة عيد الأضحى المبارك تم ترحيل الجدول حتى 7 نوفمبر.

وتابع بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المواليد، أنه على المواطنين اصطحاب صورة من بطاقة الرقم القومي، وصور فوتوغرافية لأفراد البطاقة كلها، وبيان بالدخل على أن لا يتجاوز 2500 جنيه، وبالنسبة لأصحاب المعاشات تم الاكتفاء برقم المعاش الخاص به.

واستكمل كمال أن أصحاب معاشات "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي يكتفون برقم "الفيزا" المستخدمة في صرف المعاشس، لافتا إلى أنه بالأمس اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية مع وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث التيسير على المواطنين وخاصة العمالة الغير منتظمة، وتم إلغاء البحث الاجتماعي ويكتفى برقم البطاقة القومية الخاصة به، وسيتم التحقق من مدى استحقاقه، مؤكدا أنه توجيه وزاري صدر منذ ساعات.