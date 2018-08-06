نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة صباح اليوم بعنوان "تطوير التعليم في إطار توصيات المؤتمر السادس للشباب"، وذلك بمقر الوحدة المحلية بقرية العامرية، وحاضر بها محمد عبد العظيم، أمين عام حزب التجمع بالغربية والذي أكد في كلمته على أن المؤتمر جاء تحت شعار بناء الإنسان من خلال التعليم والثقافة والصحة، باعتباره الثالوث الذي يدمر أي شعب (الجهل والفقر والمرض).

وأشار "عبد العظيم"، إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2019 هو عام التعليم لما يشكله من أهمية وقيمة في تطور الشعوب حيث لاتوجد دولة حققت التقدم والرفاهية إلا بالاهتمام بالعلم والتعليم، وكان من بينها مصر منذ عهد الفراعنة والتي قامت على أسس العلم.

وشدد على المشاكل التي تواجه نظام التعليم الحالي في مصر، والتي كان من نتيجتها خروج مصر من التصنيف الدولي للجامعات واحتلالها المركز الأخير في ترتيب التعليم قبل الجامعي، والذي يعتمد على الحفظ والتلقين.

وتابع أن النظام الجديد الذي تقدم به الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، وضع في الاعتبار تطوير كل عناصر العملية التعليمية والتي تتكون من الطالب والمدرس والمنهج وطرق التدريس والأبنية وولي الأمر وهو العنصر المهمل في المنظومة التعليمية الحالية وتم تداركها فى الخطة الجديدة التى وضعها الوزير، وتعتمد على استخدام التكنولوجيا وإكساب الطالب مهارة التفكير والابداع للقضاء على نظام الحفظ والتلقين بالرغم من التكلفة العالية للنظام الجديد الذي تتحمله الدولة.