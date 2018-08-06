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الوطن

3 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة

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بالصور| تدريب كوادر رياض الأطفال على النظام التعليمي الجديد بدمياط

بالصور| تدريب كوادر رياض الأطفال على النظام التعليمي الجديد بدمياط

مفوض حقوق الإنسان بـ"الصومال" الإثيوبية: لا نعرف مدبري أحداث العنف

مفوض حقوق الإنسان بـ"الصومال" الإثيوبية: لا نعرف مدبري أحداث العنف

محافظ البحيرة تتفقد تطوير مناطق "إحياء مسار العائلة المقدسة"

محافظ البحيرة تتفقد تطوير مناطق "إحياء مسار العائلة المقدسة"

قلق كبير يجتاح الشوارع الإيرانية عشية العقوبات

قلق كبير يجتاح الشوارع الإيرانية عشية العقوبات

"التلويح الأمريكي" يهوي بالليرة التركية لمستوى قياسي

"التلويح الأمريكي" يهوي بالليرة التركية لمستوى قياسي

إثيوبيا تتعهد باتخاذ الإجراءات لاستعادة السلام في ولاية الصومال

إثيوبيا تتعهد باتخاذ الإجراءات لاستعادة السلام في ولاية الصومال

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بالصور| آخرهم الخديوي إسماعيل.. رموز مصرية شوهتها التماثيل

بالصور| آخرهم الخديوي إسماعيل.. رموز مصرية شوهتها التماثيل

بالفيديو| اللقطات الأولى لتفحم سيارة عند مطلع كوبري أكتوبر

بالفيديو| اللقطات الأولى لتفحم سيارة عند مطلع كوبري أكتوبر

بالصور| محمود فارس.. فنان شاب ترك التمثيل ليشارك في حفر قناة السويس الجديدة

بالصور| محمود فارس.. فنان شاب ترك التمثيل ليشارك في حفر قناة السويس الجديدة

قبل مادورو.. 3 محاولات اغتيال تعرض لها الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز

قبل مادورو.. 3 محاولات اغتيال تعرض لها الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز

بروفايل| «مادورو».. «لنذهب إلى اليمين»

بروفايل| «مادورو».. «لنذهب إلى اليمين»

المدارس بتتغير: الفصول بأسماء الفواكه.. وترتيب المقاعد على شكل «S» و«Z»

المدارس بتتغير: الفصول بأسماء الفواكه.. وترتيب المقاعد على شكل «S» و«Z»

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