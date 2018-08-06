طالب المشاركون في ندوة لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في كوت ديفوار، المجتمعات الإسلامية، بضرورة التكاتف والتعاون فيما بينهم للعمل على نشر قيم التعايش السلمي والتسامح، ونبذ الأفكار المتطرفة الهادفة إلى هدم المجتمعات السلمية.

أضافت الندوة، التي جاءت بعنوان، "السلم الاجتماعي.. مطلب إسلامي حتمي"، أن تلك المطالبات تتسق مع المنهج الأزهري الوسطي المعتدل، وتأتي في إطار ما وجه به الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة مواجهة الفكر المتطرف وتبني الفكر الوسطي السلمي.

وأشار ألمامي جابي، رئيس فرع المنظمة في كوت ديفوار، خلال الندوة، إلى أن "السلم الاجتماعي" يعد العمود الفقري لكل بناء إنساني، وأن أي مجتمع لا يتحقق له الاستقرار والأمن والأمان إلا بإرساء قيم المحبة والإخاء والسلام والتعايش السلمي وإشاعتها بين جميع أطيافه، مؤكدًا أن هذا المفهوم يتفق تمامًا مع المنهج الإسلامي عامة، والمنهج الأزهري الوسطي خاصة.

كانت الندوة، التي شهدت حضور نخبة من خطباء المساجد وعدد من أعضاء فرع المنظمة في كوت ديفوار، إضافة إلى الشباب والفتيات، ركزت على إيضاح مفهوم "السلم الاجتماعي" في ضوء ما ورد في سورة البقرة "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا"، في إشارة إلى توجه النبي إبراهيم عليه السلام إلى الله بالدعاء لإشاعة الأمن والسلام بعد إتمامه بناء الكعبة.