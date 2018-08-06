بالصور| آخرهم الخديوي إسماعيل.. رموز مصرية شوهتها التماثيل

التشويه، أمر بات متكررًا لتماثيل رموز مصرية سواء تاريخية أو فنية، فما بين الملكة التي صارت "حولاء" أو الطلاء الأخضر الذي كسا عرابي، كانت آخر تلك الحوادث ما تعرض له تمثال الخديو إسماعيل الذي يقع بتقاطع شارعي الثلاثيني ومحمد علي، ومدخل طريق البلاجات بمحافظة الإسماعيلية، المصنوع من الجرانيت ومطلي بالألوان الأسود والفضي، ويصل طوله لنحو 7 أمتار، وبارتفاع مترين عن سطح الأرض، ما استدعى وزارة الثقافة لتشكيل لجنة مكونة من خبراء من قطاعي الفنون التشكيلية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، لمعاينة التمثال وبحث أسباب تشوهه.

ترصد "الوطن" أبرز حوادث التشويه التي تعرضت لها تماثيل الرموز المصرية.

ـ تمثال محمد عبدالوهاب:

في الـ27 من فبراير عام 2016 تعرض تمثال محمد عبدالوهاب للتشويه من جانب طالبات مدرسة باب الشعرية الثانوية بنات بدافع ترميمه، فغيرن لونه بطلاء وجهه واليدين باللون الذهبي فيما قمن بطلاء هيكل الجسد باللون البني ليظهر التمثال بشكل غير لائق، وأثار حوله جدلا كثيرا.

وفي مارس 2017، قرر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة السابق، رفع تمثال الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، المقام وسط ميدان باب الشعرية، وتكليف نقابة الفنانين التشكيليين لإعادة التمثال لصورته المثلى، بمعرفة الفنان طارق الكومي، الذي نحت أصل التمثال.

ـ تمثال أم كلثوم:

طُلى وجه تمثال "أم كلثوم" بمنطقة أبو الفدا، باللون البني وجسد التمثال بالذهبي، وشكلت لجنة للنزول إلى التمثال وعمل تقرير حول التشويه الذي لحق به.

ـ تمثال أحمد عرابي:

تمثال الزعيم أحمد عرابي بميدان عرابي، بقرية هرية رزنة، مركز الزقازيق، تعرض للتشويه بعد أن قام مسؤولو التجميل بتشويهه، ببويات وألوان إذ طُلي باللون الأخضر، وتسبب ذلك في فقدان التمثال المنظر الجمالي له.

ـ تمثال نفرتيتيي:

صورة قبيحة كانت من نصيب تمثال الملكة نفرتيتي فى مدخل مدينة سمالوط بالمنيا، التي يذكر أنها واحدة من أجمل ملكات مصر، إلا أن هيئة التمثال بدت عكس ذلك، وأظهرت عيونها وكأنها "حولاء"، ما دفع المحافظة للتخلص منه، وإحالة الأمر برمته للتحقيق.