"الثقافة" تشكل لجنة لبحث أسباب تشويه تمثال الخديوي إسماعيل

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تشكيل لجنة، صباح اليوم، مكونة من خبراء من قطاعي الفنون التشكيلية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، لمعاينة تمثال الخديوي إسماعيل، الذي يقع بتقاطع شارعي الثلاثينى ومحمد علي، ومدخل طريق البلاجات بمحافظة الإسماعيلية، المصنوع من الجرانيت ومطلي بالألوان، ويصل طوله لنحو 7 أمتار، وبارتفاع مترين عن سطح الأرض، وبحث أسباب تشوهه.

وناشدت عبدالدايم جميع الجهات بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يخص وزارة الثقافة في أعمال ترميم أو تجميل الميادين، قائلة إن "الوزارة تقف بالمرصاد لكل محاولات تشويه الذوق العام، وستعمل الوزارة على بحث آليات عودة التمثال إلى أصله بالتعاون بين قطاعي الفنون التشكيلية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، المعنيان بتطوير الحدائق والميادين من الناحية الجمالية والحضارية بالتعاون مع المحافظات".

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة لتمثال الخديوي إسماعيل مطليا باللون الأسود والفضي، ما أثار سخرية روادها.