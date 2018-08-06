أصيب 20 شخصا على الأقل، اليوم الإثنين، عقب اندلاع حريق تلاه عدة انفجارات بالقرب من مطار بولونيا شمال شرقي إيطاليا.

وحسب التلفزيون الحكومي، نقلا عن شرطة البلدية، وقع الحادث على طريق سريع في منطقة بورجو بانيغاله، القريبة من المطار، بين شاحنة كانت تنقل مواد قابلة للانفجار ومركبات أخرى، ما أدى إلى سلسلة من الانفجارات سُمعت بصورة واضحة داخل بولونيا، واستنادا إلى المعلومات الأولية، فإن النيران لا تزال تغطي مساحة واسعة من الطريق الذي تم إغلاقه.

وأفضت الانفجارات إلى انهيار جسر مروري فوق الطريق، فيما قدر عدد الجرحى بـ20 على الأقل، وفق التلفزيون الكندي.

وهرعت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على النيران وتفادي المزيد من الأضرار.

وتواجه مروحيات الإنقاذ صعوبات كبيرة في عملها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو،وامتداد رقعة الحريق.

ونقل عن شهود عيان رؤية أعمدة الدخان على بعد كيلومترات من الحادث، فيما تقوم فرق الإنقاذ بإخلاء السكان من المنطقة بصورة مؤقتة.