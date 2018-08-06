قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى العودة إلى إفريقيا والاهتمام بالعلاقات مع الدول الإفريقية، مبينًا أن إفريقيا هي العمق الاستراتيجي لمصر، موضحًا أن إفريقيا بالنسبة لمصر هي سوق تجاري مفتوح ولابد من الاستفادة منه، مبينًا أن مصر عادت من جديد لقلب أفريقيا بتوجيهات الرئيس.

وأضاف "معيط"، خلال لقاء خاص على قناة "اكسترا نيوز" أن مصر من الدول التي تسهم بقوة في موازنة الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي سيساعد مصر في العديد من المشكلات، لافتًا إلى أن الدول الإفريقية ترى أن مصر قادرة على دعم كل دول القارة.