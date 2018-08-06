سلمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط في محافظة المنيا، بالتعاون مع جمعية "الرحماء بينهم" للمعاقين بإطسا، عددا من الأجهزة التعويضية للأشخاص من ذوي الإعاقة وإعانات مالية وملابس وسلع غذائية للمستحقين من الأكثر احتياجا بهدف رفع المعاناة عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل من أبناء المركز.

حضر التسليم المهندس أحمد جمال وعماد حسن نواب رئيس المركز ومصطفى عبده رئيس قرية الببهو وابتسام محمد علي مدير إدارة شؤون المرأة.

وعبر الأهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل القائمين على توفير الاحتياجات والأجهزة الضرورية للمواطنين من ذوي الإعاقة ومحدودي الدخل وتقديم يد العون لهم.

وجرى اختيار الحالات المستفيدة من قبل اللجنة المشكلة لفحص الحالات والوقوف على مدى احتياجهم وظروفهم المعيشية وتحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.