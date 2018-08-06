توصيل خط مياه بالعدوة في المنيا

تابع إبراهيم نصير، رئيس مركز العدوة بالمنيا، أعمال توصيل خط مياه قرية كفر عبد الخالق، الواصل من محطة مياه قرية بني عامر، كما تابع أيضا أعمال توصيل وإصلاح خطوط التليفونات بالقرية والقرى المحيطة.

جاء ذلك خلال جولة قام بها رئيس المركز يرافقه كلا من محمد عبد المجيد، مدير هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عمر الأزهري من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجه رئيس المركز القائمين بالأعمال بسرعة إنجاز تلك المهام خلال الفترة الزمنية المحددة ووفقا للجدول الزمني المعد لذلك ضمانا لتقديم خدمة تليق بالمواطنين والتيسير عليهم وإعلاء للمصلحة العامة.