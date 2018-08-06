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3 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة

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مركز الابتكار وريادة الأعمال في بنها يمول جهاز الصور ثلاثية الأبعاد

مركز الابتكار وريادة الأعمال في بنها يمول جهاز الصور ثلاثية الأبعاد

مساندة عربية خليجية للسعودية في إجراءاتها ضد كندا

مساندة عربية خليجية للسعودية في إجراءاتها ضد كندا

"توظيف الموهبة".. ورشة عمل في بنها احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

"توظيف الموهبة".. ورشة عمل في بنها احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

بالصور| ضبط جزار يعد لحوم عجول نافقة للبيع بالأميرية

بالصور| ضبط جزار يعد لحوم عجول نافقة للبيع بالأميرية

"ابدأ صح": تدريب 1000 شاب على مهارات تسويق السوشيال ميديا في المنيا

"ابدأ صح": تدريب 1000 شاب على مهارات تسويق السوشيال ميديا في المنيا

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