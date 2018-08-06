أعلنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، فتح قاعة الوحدة المحلية بدلجا أمام الأهالي لإضافة المواليد وذلك للتخفيف على المواطنين من عبء التكدس والزحام في إضافة المواليد أمام مكاتب التموين والتيسير عليهم في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وكان علي غلاب، رئيس مركز ديرمواس، قد وجه بفتح مكتب خدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية أمام الأهالي، كمقر لإضافة المواليد مع توفير كافة الاحتياجات لموظفي التموين لإنجاز المهام على أكمل وجه وتذليل كافة الصعاب أمامهم لتقديم خدمة تليق بالمواطنين وتوفيرا للوقت والجهد.

وبدأت جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظة بداية من أول أغسطس ولمدة 3 أشهر باستقبال المواطنين الراغبين في تسجيل طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية وفقا للجدول الزمني المعلن عنه.