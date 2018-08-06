أحالت فاطمة عثمان، نائبة رئيس مركز ديرمواس بالمنيا، طبيب الوحدة الصحية بجزيرة التل واثنين من الإداريين للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية وذلك لتغيبهم عن العمل دون أعذار وتعطيل المصلحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية لنائبة رئيس المركز على عدد من القطاعات الخدمية للوقوف على مدى التزام الموظفين بمواعيد العمل وإنجاز المهام الموكلة لهم وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابعت نائبة رئيس المركز أعمال إضافة المواليد على البطاقات التموينية بعدد من مكاتب التموين بقرى كفر خزام وتل بني عمران وذلك للوقوف على مدى انضباط سير العمل وتيسير الإجراءات للمواطنين.

وتفقدت النائبة مشروع المعديات للاطمئنان على ضوابط التحصيل واشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية ومدى الالتزام بالتسعيرة المقررة لاستقلال المعديات.