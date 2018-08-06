التقى أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التعليم العالي، اليوم، بمديري العموم بالوزارة للشؤون القانونية والتفتيش والأمن والتعاون الدولي وخدمة المواطنين، لبحث الرؤية المستقبلية لتطوير العمل بهذه الإدارات.

وناقش الاجتماع، كيفية ضبط الأداء المؤسسي والتشريعي بهذه الإدارات، من خلال هيكلة الوحدات بمختلف الإدارات، وتقديم المقترحات الخاصة بالتطوير المستقبلي.

وشمل الاجتماع مناقشة آليات العمل، والدورة المستندية بالإدارة المركزية، من خلال استخدام التوثيق الإلكتروني كوسيلة متميزة لتأمين الوثائق وسرعة استرجاعها، بالإضافة إلى التعامل بروح الفريق بين الزملاء داخل العمل، وتحقيق الانضباط السلوكي لدي كافة العاملين، وتشجيع شباب العاملين على تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم بما يخدم العمل، والتعامل مع الجمهور على أسس الاحترام المتبادل والود الدائم وتقديم كل إمكانيات الدعم والمساعدة للمواطنين المترددين على كافة وحدات الإدارة لتلقي خدماتها.

كما جرت مناقشة آليات ترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد، وتحقيق أعلى معدل أداء للعاملين بمختلف الإدارات.

وفي ختام الاجتماع، استعرض مديرو العموم، التحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم للتغلب عليها بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الإدارات.