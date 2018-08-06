شنت مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات على بحيرة البرلس ومجرى نهر النيل وضبط الصيد المخالف على بحيرة البرلس واستهدفت جزء كبيرا من المسطح المائي، بقيادة ضباط شرطة المسطحات المائية.

أسفرت الحملة عن ضبط 215 قضية متنوعة، منها 51 قضية في مجال الري والصرف، 16 قضية في مجال حماية البيئة من التلوث، 11 قضايا في مجال حماية نهر النيل من التلوث، 8 قضايا في مجال حماية الأراضي الزراعية، وقضية بإزالة 200 غريزة خشبية، وقضية بإزالة 12000 متر غزل دورة تحاويط مخالف علي مساحة 15 فدانـ وآخرى بإزالة 40 علبة دوره بطول 4000 متر، وقضية بإزالة 45 جوبية، كما تم ضبط 510 قضية صيد مخالف ضبط فيها 1 فلوكة خشبية وعليها ماكينة كوبوتا و2000 متر غزل، 3000 متر غزل دوره، 20 جوبية زريعة، و19 قضية في مجال الإتجار في المبيدات الزراعية.