قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتغليم الفني، إن الوزارة لم ترسل أي كتب للمدارس التجريبية حتى الآن، مشيرًا إلى أنها ما زالت في المطابع.

وأضاف "شوقي"، أن بعض أصحاب المصالح هم من يروجون الشائعات للتشكيك في مناهج الوزارة.

وأكد شوقي، في رده على جروب "ادعم طارق شوقي" على "واتس آب"، أن العاملين بالوزارة يعملون على مدار الساعة في عشرات المحاور في وقت واحد، للاطمئنان على أن كل يسير بصورة جيدة.

جاء ذلك ردا على سؤال طرحته إحدى مدرسات المدارس التجريبية حول مدى صحة وصول منهج التجريبي باللغة العربية إلى بعض المدارس.