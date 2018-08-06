اعتذرت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن الزحام أمام مكتب الضرائب العقارية في القاهرة الجديدة، مشيرة إلى أنها ستبحث مشكلة ازدحام مكتب المصلحة في التجمع الأول.

وقالت سامية، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إنها تتفهم إقبال الناس للصالح العام، وستعمل على تذليل كل العقبات، مشيرة إلى أنها خلال يومين ستتوصل إلى حل لمشكلة الازدحام، وأن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تواصلت معها ووعدت بالمساعدة في توفير مقر أكبر.

وكان برنامج "مساء دي إم سي"، عرض فيديو الازدحام أمام مكتب القاهرة الجديدة، الذي صوره أحد المواطنين من هناك.