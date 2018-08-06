قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المهلة المحددة لسداد الضريبة العقارية تنتهي في 15 أغسطس الجاري، موضحة أن الغرامة المقررة في حالة عدم السداد هي قيمة الفائدة التي يحددها البنك المركزي، مضافًا عليها نسبة 2% من مبلغ الضريبة المقررة.

وشددت حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المهلة الحالية هي الأخيرة التي حددها وزير المالية لسداد الضريبة، مؤكدة "لن تمد المهلة لفترة أخرى"، مشيرة إلى إمكانية سداد الضريبة العقارية على قسطين كل 6 أشهر.