طالبت وزارة الصحة والسكان، بسحب مستحضر "rabies vaccine"، وهو مصل مضاد لعقر الكلب، وذلك استنادًا إلى سحب شهادة "gmp" (الجودة) من الشركة الصينية المنتجة للعقار.

وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة منشورًا حمل رقم 55 لسنة 2018- بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المصل بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية للوحدات الحكومية.

كما أصدرت إدارة الصيدلة منشورًا حمل رقم 65 لسنة 2018، بضبط وتحريز 6 مستحضرات تجميل "غش تجاري"، حيث أفاد المصنع المنسوب إليه تصنيع هذه المستحضرات أنه لم يقم بتصنيعها نهائياً بالمصنع.

وشملت قائمة المستحضرات: megan shampoo proactive cream، romanti cream، body iean cream، infinity ten way spray، infinity clear.

وفي منشور حمل رقم 57، طالبت وزارة الصحة بسحب مستحضر botulismus antitoxin behring، للتشغيلة رقم 089011A، حيث أن فاعلية هذه التشغيلة أقل من المواصفات المرخص بها.

ويستخدم العقار في علاج التسمم الغذائي.

وأوضحت إدارة الصيدلة أنه تم إرسال هذا المنشور إلى الشركة المنتجة للمستحضر ولشركات التوزيع؛ لتجميد الأرصدة الموجودة ليدهم من هذه التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالأرصدة والمرتجعة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة هذه الإجراءات.