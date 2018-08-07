تمكنت الأجهزة الأمنية من الوقوف على مرتكبي حوادث سرقة مهمات السكة الحديد.

وكشفت تحريات القضية رقم 11967/2018 جنح بلقاس، سرقة عامل صيانة بقسم هندسة سكك حديد شربين، وخفير الشاكوش المعين بخدمة مرور (بسيدلة - بلقاس) بسرقة مهمات السكك الحديد عن طريق التقدم ببلاغات وهمية حول سرقتها ثم صرف بديلا عنها بالاشتراك مع المشرف على المخازن دون إثبات ذلك بالدفاتر الرسمية أو تسليم العهدة المرتجع والتالف بهدف التربح مع ذلك بالمخالفة للقانون.

وضُبط المتهمين بسرقة المهمات وهم "محمد. ع. م"، و"إبراهيم. م. ق" و"ياسر. ع. أ"، وعُثر بحوزتهم على جوال يحتوي على مهمات السكك الحديدية عبارة عن "فلكنة و7 بلنجات و13 مسمار ربط و3 واير سلك خاص بفرامل عجل القطارات"، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.