تسجيل الدخول

الوطن

أحدث الأخبار

سناء مظهر أرملة "القصري".. شهيد 1967 الذي أسقط طائرة إسرائيلية

سناء مظهر أرملة "القصري".. شهيد 1967 الذي أسقط طائرة إسرائيلية

"الوطنية لمسيرة العودة" ترفض أي حلول إنسانية تتطلب ثمنا سياسيا

"الوطنية لمسيرة العودة" ترفض أي حلول إنسانية تتطلب ثمنا سياسيا

قناة إسرائيلية: الاحتلال يخشى وصول الطائرات الورقية الحارقة للضفة

قناة إسرائيلية: الاحتلال يخشى وصول الطائرات الورقية الحارقة للضفة

وزير الري: 6.5 مليار جنيه تكلفة مشروع قناطر أسيوط الجديدة

وزير الري: 6.5 مليار جنيه تكلفة مشروع قناطر أسيوط الجديدة

بعد لقاء وزيري دفاعهما.. استراتيجي يوضح سبل تعاون مصر ونيجيريا عسكريا

بعد لقاء وزيري دفاعهما.. استراتيجي يوضح سبل تعاون مصر ونيجيريا عسكريا

"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد العالم العربي ابن سينا

"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد العالم العربي ابن سينا

اختيارات الوطن

مصادر: تطبيق أول بروفة لتخفيض أيام العمل على موظفى «التنظيم والإدارة» الشهر المقبل

مصادر: تطبيق أول بروفة لتخفيض أيام العمل على موظفى «التنظيم والإدارة» الشهر المقبل

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

سناء مظهر.. "بياعة الجرايد" التي رفضت أدوار الإغراء وارتدت الحجاب

في اليوم الأول لأوكازيون الصيف.. تعرف على ألاعيب التجار قبل الشراء

في اليوم الأول لأوكازيون الصيف.. تعرف على ألاعيب التجار قبل الشراء

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. مسيرة تاريخية لـ «الحضري» مع الفراعنة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

من الخصم للسجن 10 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة مشوه تمثال الخديوي إسماعيل

من الخصم للسجن 10 سنوات.. قانوني يوضح عقوبة مشوه تمثال الخديوي إسماعيل

الأكثر قراءة

عاجل