"التنسيق الحضاري": جار العمل على إعادة تمثال الخديوي إسماعيل لصورته

قال المهندس محمد أبوسعدة رئيس هيئة التنسيق الحضاري، إنه جارٍ العمل على إعادة تمثال الخديوي إسماعيل الموجود بالإسماعيلية إلى صورته الأصلية.

وناشد أبوسعدة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" الجهات المعنية بعدم التعامل مع التماثيل الموجودة في الميادين، مشيرًا إلى أن ذلك يقع في نطاق تخصص قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وشدد رئيس هيئة التنسيق الحضاري على ضرورة التعامل بحرص مع أي عمل فني موجود في الميادين سواء كان قديم أو حديث والحفاظ عليه طالما موجود في الفراغ العام.