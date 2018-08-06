قال محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن هناك لجنة انتقلت لمعاينة تمثال الخديو إسماعيل الذي يقع تقاطع شارعى الثلاثينى ومحمد على ومدخل طريق البلاجات بمحافظة الإسماعلية، وإزالة المواد غير الملائمة للون التمثال.

وأضاف "أبوسعدة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن اللجنة المكلفة من وزيرة الثقافة، ستكمل عملها الخميس المقبل، وسيعود لشكله السابق، مؤكدًا أن ما حدث لتمثال الخديو إسماعيل تشويه ويجب الحفاظ على قيمة هذه التحف.

وتابع أن وزارة الثقافة طالبت الجهات المختصة بأنه قبل إجراء ترميم لأي تمثال في الفراغ العام، أن تلجأ للوزارة لمعاينته ومعرفة ما يحتاجه قبل تجديده أو تجميله، مشيرًا إلى أن الأجهزة المحلية تعمل على تطوير تماثيل الميادين لكن بالرجوع أولا إلى اللجان المختصة بوزارة الثقافة.