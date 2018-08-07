قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن الحملة القومية لمحو الأمية انطلقت بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة، بداية من الأول من يناير الماضي وتنتهي في 31 ديسمبر المقبل، من خلال فريق عمل من الشباب معد بشكل جيد لتنفيذ البرنامج، على أن يتم تقييم البرنامج كل 3 أشهر لتلافي السلبيات مع تقديم مكافآت وحوافز للمعلمين في الحملة.

وأضاف المحافظ، في بيان: يأتي ذلك بمشاركة جميع الجهات من التربية والتعليم، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وجامعة كفرالشيخ، والشباب والرياضة، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والزراعة، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وشباب محافظة كفرالشيخ، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، تحت شعار "كفرالشيخ بلا أمية في نهاية عام 2018".

وأوضح أن مدارس التربية والتعليم والفصل الواحد والتعليم المجتمعي، والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب، والأوقاف، الدارسين، فتحت أبوابها لاستقبال الدارسين بداية من يناير 2018 حتى ديسمبر 2018، مضيفا أن مواعيد الدراسة خلال فصل الشتاء من الساعة 5 إلى 8 مساءً، ومن الساعة 6 إلى 9 خلال فصل الصيف، وتستهدف محو الأمية في العزب والقرى والمدن، مع تكثيف الرقابة والمرر اليومي وغرفة عمليات رئيسية بالمحافظة لمتابعة سير أعمال الحملة لخدمة أهالينا بكفرالشيخ.

وتابع أن جميع اللجان الإشرافية المشكلة من الوحدات المحلية، والتربية والتعليم، وديوان عام المحافظة تجري مرورا يوميا على مقرات محو الأمية بالقرى والنجوع لمتابعة انتظام سير برنامج محو الأمية، وضمان توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع.