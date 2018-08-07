أعلن اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، عن تخصيص 493 مليون جنيه للخطة الاستثمارية للمحافظة والوحدات المحلية، تشمل 330 مليون جنيه تمويل من الدولة و163 مليون جنية تمويل ذاتي.

وقال المحافظ، إن مخصصات هذا العام زادت عن العام الماضي، إذ خصص 96 مليون جنيه للأحياء بزيادة 38 مليون جنيه عن العام الماضي، و151 مليون جنيه للمراكز والمدن بزيادة 44 مليون جنيه عن العام السابق.

وأضاف الدالي، أن زيادة المخصصات المالية للأحياء والمراكز والمدن تأتي لتلبية احتياجات المواطنين وتنمية الخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى أنه تم التشديد على كافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية والبدء في تنفيذ المشروعات.

وأكد الدالي أن العام المالي الحالي يشهد زيادة الاهتمام بالمناطق الشعبية والريفية والمناطق الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، وإضافة خدمات أخرى بهذه المناطق، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات رصف طرق لمحاور رئيسية وفرعية وتحسين بيئة وكباري ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة والنهوض بالبنية الأساسية.

وأشار إلى أنه خصص 66 مليون جنيه لمديرية الطرق والنقل لتنفيذ مشروعات الرصف والصيانة للطرق كما جرى تخصيص 6 ملايين جنيه للإدارة العامة للمرور و8 ملايين جنيه للحماية المدنية.

وأضاف، أنه بالنسبة للأحياء خصصت 13.5 ملايين جنيه للوراق و12.5 مليون جنيه لشمال الجيزة و7 ملايين جنيه للعجوزة و6 ملايين جنيه للدقي و15 مليون جنيه لبولاق الدكرور، و15 مليون جنيه للعمرانية، و13 مليون جنيه للهرم، و14 مليون جنيه لجنوب الجيزة و20 مليون جنيه لمدينة الجيزة.

وأذكر أنه تقرر تخصيص 16 مليون جنيه لمركز ومدينة أبوالنمرس و19.5 مليون جنيه للحوامدية و13 مليون جنيه للبدرشين و13 مليون جنيه للعياط و13 مليون جنيه للصف و10 ملايين جنيه لأطفيح و10 ملايين جنيه لكرداسة و10 ملايين جنيه لأوسيم و14 مليون جنيه لمنشأة القناطر و13 مليون جنيه للواحات البحرية.