أعلنت مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية بمحافظة الغربية، اليوم، مغادرة حجاج جمعيات الأهلية من أمام استاد طنطا الرياضي في الساعة 11 مساء، في إطار توجيهات الدكتورة غادة والي وزير التضامن والشؤون الاجتماعية بالضرورة إتمام كافة الآليات اللازمة وتوفير احتياجات الحجاج قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة.

وقالت تغريد عوارة وكيلة مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية، إنه جرى التنسيق بين مسؤولي بعثة حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء ومواطني الغربية، مشيرة إلى التنسيق مع مسؤولي قطاع الوزارة حفاظا على صالح رحلتهم خلال موسم الحج لسنة 2018 – 2019.

وأضافت: يشارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية في وداع حجاج الجمعيات الأهلية أثناء استقلالهم سيارات الأتوبيسات من أمام منطقة استاد طنطا الرياضي، وسط مشاركة أئمة المشايخ والدعاة وآخرين من قيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.