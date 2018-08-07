تعرف إلى أماكن المحطات الشمسية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

قالت المهندسة مديحة عبد العظيم، مدير عام الترشيد والطاقة المتجددة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن المحطات الشمسية بالمباني التابعة للشركة هي "مبنى شركة شمال القاهرة لتوزيع (الديوان العام) ومبنى نبيل الوقاد ومراقبة روض الفرج ومراقبة شبرا الخيمة والحلمية والخانكة والقاهرة الجديدة ومراقبة السلام وموزع الشمال القديم ومراقبة أبو زعبل ومبنى جمعية عرابي وموزع 6 أكتوبر".

وتوجد أيضا في "مراقبة الخصوص وشبكات مصر الجديدة (روكسي) وموزع المحطة الخامسة (الشيراتون) وموزع الملف الثالث وكفر حمزة والمرج والتيرو وموزع توسيع 1 وموزع النزهة وموزع آل عطية وموزع هـ الصناعية وموزع إسكان الشباب وموزع إسكان المستقبل وموزع الامتداد الشمالي وموزع الفيلات".