أعلن حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إنهاء المرحلة الأولى من تجديد وتطوير المقر الرئيسي للحزب بالدقي، وتنتهي المرحلة الأخيرة نهاية الشهر الجاري.

وأضاف الحزب في بيان صادر عنه اليوم، أن ماتم من تطوير وتجديد للحزب فضلًا عن تطوير الأداء التنظيمي وزيادة العضويات بشكل غير مسبوق إنما يليق بعراقة الحزب والمأمول منه في المستقبل من المساهمة في تنشيط العمل الحزبي والسياسي العام للدولة، من أجل إقامة دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

وأضاف في بيانه، أن كل أعمال التطوير، قام بها قيادات الحزب وأعضاءه الذي ساهموا بالمجهودات المادية والمعنوية، مشيرًا إلى أن باب المساهمة المادية والمعنوية مفتوح لمن يريد، بخلاف أعداء النجاح، حسب ذكره.

وأكد الحزب، أن التطوير والتجهيز لم يكلف خزانته مليم واحد، ومن يريد الإيضاح الكامل يمكنه العودة لأمين الصندوق، لمعرفة التكاليف المالية ومصدرها.