أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن انتهاء موعد التسجيل بالمدن الجامعية التابعة للجامعة في 21 أغسطس الجاري، حيث تستقبل 3541 طالب وطالبة، في 5 مدن جامعية بشرق وغرب النيل.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال تصريحات صحفية، أن سعة مدينة الطلبة بشرق النيل 1620 طالب، ومدينة الطالبات سعة 1180 طالبة، بينما تسع مدينة عبدالسلام عارف 430 طالبة، ومدينة الرمد 234 طالبة، ومدينة الشبان 77 طالبة، مشيرا إلى أن العمل بالمدن الجامعية يسير على قدم وساق استعدادا لاستقبال الطلاب، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، وذلك طبقا لضوابط صارمة لضمان جودة الأطعمة التي تقدم لطلاب المدن الجامعية.

أصدر رئيس الجامعة تعليمات مشددة بضرورة الحرص على الالتزام بالآداب الجامعية والحزم والانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد كل من يخالف اللوائح والقوانين، لافتًا إلى عدم تسكين الطلاب إلا بعد ظهور نتيجة تحليل السموم، ومشيرا إلى توافر أماكن للطلاب لذوي الإعاقة ويتم قبولهم وتسكينهم مباشرة دون الرجوع للقواعد.

يشار إلى افتتاح رئيس جامعة بني سويف في وقت سابق قاعة الملتقى الشبابي بالمدينة الجامعية للطلاب بشرق النيل بسعة 600 طالب وطالبة، مزودة بأحدث الأجهزة من شاشات عرض ونظام صوتي حديث، إضافة إلى توافر الإنترنت بكافة أركانها من خلال "الواي فاي" علاوة على وجود نظام إطفاء حريق متكامل، في إطار خطة الجامعة لإنشاء سلسلة من القاعات التثقيفية والترفيهية لطلاب الجامعة.