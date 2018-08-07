سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران 6 رحلات دولية إلى دول الجوار القطري لإعادة المصريين العاملين في قطر والراغبين في قضاء الإجازات الخاصة بهم بعد قرار دول الرباعي العربي وقف الحركة الجوية من وإلى قطر بعد تدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأفاد مصدر ملاحي، بأن "مصر للطيران" وفي إطار مسئوليتها الوطنية وواجباتها نحو المصريين داخل وخارج البلاد، سيرت الشركة 6 رحلات دولية لاستيعاب ونقل المصريين العاملين في قطر والموجودين في مطارات بيروت وعمان والكويت.

وأضاف المصدر، أنه تم تسيير 3 رحلات من مطار الكويت ورحلتين من مطار عمان ورحلة واحدة من مطار بيروت وكان على متنهم 899 من المصريين العائدين من قطر بنسبة امتلاء بلغت نحو 96 ‎%‎.

جدير بالذكر، أن مطارات الكويت وعمان وبيروت هي أقرب نقطة للدوحة ويقوم المصريين العاملين في قطر من الراغبين في العودة لقضاء إجازاتهم بالسفر إلى هذه الدول وتنقلهم طائرات شركة مصر للطيران إلى القاهرة.