قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به في العلاقات الاستراتيجية.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الكرة في ملعب قطر فيما يخص المقاطعة العربية معها، فهناك قائمة بمطالب محددة من الرباعي العربي، وعلى الجانب الآخر التحرك إيجابيا.

وتابع: هناك مبدأ عام راسخ بعدم التدخل في شؤون الدول العربية والخليجية، وهو ما يؤكد عليه الجانبان، مؤكدا أن مباحثات السيسي وبن زايد شملت تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.